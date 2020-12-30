Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию на приговор адвокату Михаилу Беньяшу

Его признали виновным в применении насилия к полицейским.

Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Адвокат не участвовал в акции, он планировал оказывать юридическую помощь задержанным. Оперативники в штатском остановили его на улице и насильно затолкали в машину. По словам адвоката, силовики бросили его лицом на асфальт, а затем уже в кабинете, несколько раз ударили по лицу. На заседание суда Беньяша доставили со свежими ссадинами на лице. Однако суд признал виновным адвоката, назначив штраф в 30 тыс. руб.

Сам Беньяш настаивает на невиновности, намерен добиться полного оправдания и привлечь к ответственности полицейских, которые, как утверждает адвокат, на самом деле избили его.

Уголовное преследование Михаила Беньяша сплотило профессиональное сообщество. Более 10 защитников выступили в прениях по этому делу.