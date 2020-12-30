Следственный комитет накануне вечером возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

«Путинской истерикой» и чушью, придуманной следователями назвал в инстаграме новое дело оппозиционный политик. Он связывает его с тем, что выжил после отравления и начал искать своих убийц, выпустив расследование о причастности к этому сотрудников ФСБ. Алексей Навальный также заявлял, что за попыткой его убийства стоит Владимир Путин. Оппозиционный политик, который продолжает восстанавливаться в Германии, напомнил, что уголовное дело о его отравлении до сих пор не возбудили, а на его соратников власти оказывают давление. Политик обещает, что молчать не будет. Соратник Навального Леонид Волков связывает дело с намерением не допустить возвращения политика в Россию. Он напомнил, что дело о пожертвованиях уже есть, его расследуют полтора года, счета Фонда борьбы с коррупцией и ряда его сотрудников заморожены, изъято несколько сотен единиц техники, напомнил Волков. Он уточнил, что нарушений следователи не нашли. Напомним, накануне Навального заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он потратил более 350 миллионов рублей, которые прислали ФБК и другим фондам в качестве пожертвований, на личные цели.



У Навального уже есть две условных судимости — по делам Кировлеса и Ив Роше. ФСИН требовала от политика накануне прийти в московскую инспекцию, поскольку испытательный срок по второму делу истек. Условный срок грозили в случае отказа заменить реальным. Впрочем, Навальный утверждает, что новое дело с этим не связано.