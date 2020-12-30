Российский гимн, отношение к которому в обществе неоднозначное, отмечает 20-летие первого официального исполнения

Гимн, который напомнил россиянам о советских временах, президент Путин вернул спустя примерно полгода после того как занял высший пост.

Музыка осталась прежней. Александр Александров написал её по заказу Сталина в 43-м году. Текст переписал Сергей Михалков, автор первоначальной версии гимна, где были слова о вожде.

Против восстановления советского гимна выступали первый президент России Борис Ельцин и другие политики, писатели, деятели культуры. Они осуждали предложение Владимира Путина вернуть советский гимн. Идея властей вызывает отвращение и протест, говорилось в обращении, которое в начале декабря 2000-го года подписали Олег Басилашвили, Галина Волчек, Валентин Гафт, Геннадий Рождественский, Юрий Шевчук и многие другие.

Несмотря на возражения, Путин подписал указ о возвращении гимна, а 30-го декабря его впервые официально исполнили в Большом кремлёвском дворце. Патриотическая песня без слов Глинки, которая была гимном России при Ельцине, ушла в прошлое.

Между тем еще год назад треть россиян признавалась, что до сих пор не знает слов гимна собственной страны.