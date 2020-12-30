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06:09, 30 декабря 2020

Парламент Британии рассмотрит законопроект о торговом соглашении с Евросоюзом

Договориться об условиях развода Лондону и Брюсселю удалось в последний момент. Свободное перемещение людей между Великобританией и Евросоюзом прекращается.

Британцы больше не смогут жить и работать в странах европейского сообщества на тех же основаниях, что их граждане, и наоборот. При этом товары, которыми Лондон и ЕС торгуют друг с другом, не обложат пошлинами. Это касается сотрудничества в энергетике, налоговой и инвестиционной сферах и рыболовства.

Соглашение по брекзиту удалось согласовать за несколько дней до нового года. Хорошей сделкой назвал его британский премьер Борис Джонсон. Европарламент обещал рассмотреть соглашение в марте.

Напомним, переходный период, за который стороны должны были договориться о дальнейших отношениях, истекал уже завтра. Если бы соглашения не достигли ЕС и Британия должны были бы с начала нового года перейти на торговлю по условиям ВТО с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

В составе ЕС Британия находилась почти полвека. Решение о выходе страны из европейского сообщества было принято в 2016-м году. За это проголосовали 52 процента жителей Соединенного королевства.



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