Турция с сегодняшнего дня ужесточает введённые из-за коронавируса ограничения

Это затронет и находящихся в стране туристов. Все пребывающие в Турцию пассажиры с 12 часов дня по местному времени обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до этого.

Речь идёт о всех людях, прибыли ли они воздушным, морским или наземным путями. Местные власти обещали вообще не пускать в страну без подобной справки. Документ не потребуется только детям младше шести лет. Предполагается, что эти правила будут действовать как минимум до первого марта.

В то же время ранее правительство Турции ввело по стране комендантский час. В будние дни он действует с девяти вечера до пяти утра, а по выходным на улицу нельзя выходить совсем. Ранее местные чиновники отдельно поясняли, что эти ограничения будут работать и в новогоднюю ночь.

Правила ужесточили, во-первых, в связи с ростом заболеваемости в этой стране, и, во-вторых, в связи с новым более заразным штаммом коронавируса, который выявили уже в нескольких странах Европы.

Как сообщало агентство РИА «Новости» со ссылкой на турецкое министерство культуры и туризма, в новогодние праздники комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов.