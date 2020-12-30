Московские аэропорты готовятся к новогодним сверхнагрузкам

Сегодняшний день, по прогнозу сервиса Aviasales, станет самым загруженным. В Aviasales подсчитали, что четверть всех праздничных бронирований приходится именно на 30 декабря.

Путешественникам советуют заранее все продумать, зарегистрироваться на рейс онлайн и приехать как минимум за три часа до вылета, чтобы не опоздать на самолет. Также эксперты рекомендуют в эти дни отказаться от поездки на личном автомобиле или такси и воспользоваться «Аэроэкспрессом».

Информацию о повышенной нагрузке подтвердили и в самих аэропортах. Так в Домодедово, пассажиропоток сегодня может превысить 85 тыс. человек.

В столичных авиагаванях также отметили, что оставляют ключевых сотрудников и руководство на дежурстве на Новый год. Кроме того, перед праздниками все службы прошли дополнительный инструктаж. После новогодних праздников, когда ажиотаж спадет, службы аэропортов вернутся к работе в обычном режиме.

Напомним, что по данным Росавиации из-за пандемии коронавируса пассажиропоток отечественных авиакомпаний сократился с начала года почти на половину.