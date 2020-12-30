Столичным школьникам из-за эпидемии на неделю продлевают новогодние каникулы

Кроме того записываться на вакцинацию разрешили людям с хроническими заболеваниями. До 17 января продлятся школьные каникулы для учащихся всех классов — никаких дистанционных занятий в это время не будет. Это касается также колледжей и учреждений дополнительного образования, подведомственных властям Москвы. Остальным рекомендуется последовать примеру.

Как поясняется в блоге мэра Сергея Собянина, это решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации — количество госпитализаций растет уже три недели подряд. Власти хотят воспользоваться новогодними праздниками, чтобы замедлить распространение инфекции, и длинные каникулы уже показали свою эффективность. Также сообщается о расширении списка людей, которые могут вакцинироваться от коронавируса.

Теперь на прививку могут записаться работники строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет, а также люди страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Им после прививки снова разрешат пользоваться бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.

В столице от коронавируса привито уже 50 тысяч человек, еще 70 тысяч — записались. Столица находится на пике заболеваемости, лечение проходят около 130 тысяч жителей города.