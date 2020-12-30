Москвичам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты, заявил мэр Сергей Собянин

По его словам, в качестве первого шага смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте жители старшего возраста, студенты и граждане с хроническим заболеваниями.

При этом льготные карты учащихся с 6-го по 11 классы останутся заблокированы как минимум до 17 января — до этой даты столичные власти продлили новогодние каникулы для всех школьников.

На сайте мэра Москвы также сообщается, что с этого дня бесплатная вакцинация от коронавируса доступна студентам, строителям и жителям с хроническими болезнями.