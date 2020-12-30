Город Северо-Курильск на острове Парамушир Курильской гряды расчищают от двухметровых сугробов

Как отметили сотрудники Сахалинской гидрометеослужбы, снегопад был не очень сильным, но он шел два дня, передает РИА Новости. Ранее в соцсетях появились видео, как местные жители идут на работу в метель при практически нулевой видимости.
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