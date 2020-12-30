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04:21, 30 декабря 2020

Президент Венесуэлы пообещал за три месяца привить российской вакциной «Спутник» 10 миллионов человек

Николас Мадуро подчеркнул, что препарат будет для граждан бесплатным. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что такой объем вакцин от коронавируса планируется поставить в Венесуэлу в течение полугода. Сколько Каракас за это заплатит, официально стороны не говорят. При этом ранее в декабре Интерфакс сообщал со ссылкой на власти разных регионов, что к ним поступили всего лишь сотни доз препарата.



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