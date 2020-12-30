Россия в уходящем году поставила антирекорд по космическим пускам, подсчитало агентство РИА Новости

Их оказалось 17 и меньше было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 годы. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два — с Куру во Французской Гвиане и всего лишь один – с нового российского космодрома Восточный. Таким образом, Россия по итогам уходящего года заняла третье место по числу запущенных космических ракет. На втором месте Китай -39, и 44 запуска осуществили в США.

