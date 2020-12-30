Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что его советник Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, будет освобожден

Дмитрий Рогозин сказал, что в госкорпорации следят за следствием. В интервью радио «Комсомольская правда» он добавил, что надеется – следователи сделают необходимые выводы. Президент Владимир Путин недавно дважды сказал, что обвинения в адрес Сафронова не связаны с его прошлой журналисткой деятельностью. В то же время сторона зашиты отмечается, что на работу в «Роскосмос» Сафронов пришел только в этом году, а в обвинении говорится о его деятельности в 2017 году, когда он работал в газете «Коммерсант». Иван Сафронов настаивает на своей невиновности.
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