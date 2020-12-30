Владимир Путин накануне подписал закон о вытрезвителях

С 1 января регионы могут создавать подобные медицинские учреждения. Полицейским дали право доставлять туда граждан в алкогольном опьянении. Пребывание в вытрезвителе будет платным — в среднем, полторы тысячи рублей за ночь, сообщили в Госдуме. При этом цены будут устанавливаться отдельно в каждом регионе.