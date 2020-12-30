В Минобороны заявили, что в ближайшие 7 лет флот пополнят 14 атомных подлодок

Заместитель министра Алексей Криворучко уточнил, что это субмарины проектов «Борей-А», которые способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками и «Ясень-М» с противокорабельными и крылатыми ракетами, передает «Интерфакс». Заминистра добавил, что идет работа над продлением сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.
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