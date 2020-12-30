Синод РПЦ лишил сана епископа Череповецкого Флавиана, у которого прошел обыск по делу о наркотиках

В решении синода уточняется, что решение принято из-за «духовного падения» священника. Ранее Флавиана отстранили от руководства Череповецкой епархии и запретили в служении. Обыск в квартире архиерея в Петербурге прошел в начале декабря. У епископа изъяли паспорта, но задерживать не стали. Вскоре он улетел в Великобританию по запасным документам. В интервью «Радио Свобода» священник сказал, что опасается преследования со стороны ФСБ.

