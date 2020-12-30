Сергей Собянин сообщил, что в Москве от коронавируса привились около 50 тысяч человек

При этом по плану властей вакцинироваться должны 6-7 миллионов, передает ТАСС. В Москве делают прививки от коронавируса с начала декабря. По словам столичного мэра, с этого дня записаться на бесплатную вакцинацию могут студенты, строители и жители с хроническими заболеваниями.

