Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального

Политика обвинили в трате на себя тех денег, которые в виде пожертвований получает основанный им Фонд борьбы с коррупцией. Алексей Навальный отметил в своем телеграм-канала, что это ожидаемо. По его словам, его хотят посадить, потому что он не умер после отравления химическим оружием и стал искать своих убийц. В свою очередь, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков отметил, что с 2014 года Следственный комитет расследует финансирование мэрской предвыборной кампании Алексея Навального, а полтора года назад было возбуждено дело против Фонда борьбы с коррупцией – тоже якобы из-за мошенничества с пожертвованиями. Волков отметил, что несмотря на серии обысков, никаких доказательств нарушений найдено не было.