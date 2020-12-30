Директором театра «Содружество актеров Таганки» стала Ирина Апексимова

Она также является руководителем Театра на Таганке. Апексимова отметила, что решение столичных властей позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. На сайте городского Департамента культуры говорится, что руководившая театром 12 лет Наталья Альшевская останется в коллективе в должности заведующей труппой.