Президент Франции выразил соболезнования в связи со смертью модельера Пьера Кардена

Эммануэль Макрон отметил, что знаменитый кутюрье не только изменил законы моды, но также осуществлял на свой манер дипломатию, когда проводил показы своего дома моды в Пекине или в Москве. Пьер Карден умер накануне утром в пригороде Парижа, ему было 98 лет.