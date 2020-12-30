В МВД Франции сообщили, что следить за безопасностью в новогоднюю ночь будут 100 тысяч полицейских и жандармов

По информации телеканала BFM TV, их главной обязанностью будет наблюдать за соблюдением гражданами в праздник комендантского часа. Во Франции из-за пандемии коронавируса запрещено выходить на улицу, с некоторыми исключениями, с 20 часов до 6 утра.
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Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Следствие считает, что политик и его соратники собрали почти 600 миллионов рублей в качестве пожертвований для нужд Фонда борьбы с коррупцией и ряда других организаций, однако, больше половины суммы оппозиционер потратил на личные цели…
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