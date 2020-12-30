В МВД Франции сообщили, что следить за безопасностью в новогоднюю ночь будут 100 тысяч полицейских и жандармов

По информации телеканала BFM TV, их главной обязанностью будет наблюдать за соблюдением гражданами в праздник комендантского часа. Во Франции из-за пандемии коронавируса запрещено выходить на улицу, с некоторыми исключениями, с 20 часов до 6 утра.