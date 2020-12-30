Известный миссионер и публицист Андрей Кураев церковным судом лишен сана протодиакона

Поводом стала запись в блоге, в которой он критически отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. В своем «Фейсбуке» Кураев отметил, что был лишен возможности на защиту в суде и добавил, что запрет на критику умерших повлек бы за собой сожжение всех книг по истории. Андрей Кураев будет сегодня в нашем эфире после 10-30.