Известный миссионер и публицист Андрей Кураев церковным судом лишен сана протодиакона

Поводом стала запись в блоге, в которой он критически отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. В своем «Фейсбуке» Кураев отметил, что был лишен возможности на защиту в суде и добавил, что запрет на критику умерших повлек бы за собой сожжение всех книг по истории. Андрей Кураев будет сегодня в нашем эфире после 10-30.
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