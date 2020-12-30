Алексею Навальному по новому уголовному делу может грозить срок до 10 лет лишения свободы

Следственный комитет накануне вечером сообщил, что политика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Навальный якобы потратил 356 миллионов рублей из пожертвований его Фонду борьбы с коррупцией на личные цели. В самом ФБК это отрицают. Алексей Навальный находится в Германии, где восстанавливается после отравления в России. В своем телеграм-канале политик написал, что его попытаются посадить за то, что он не умер от химического оружия в самолете, а затем стал искать своих убийц.