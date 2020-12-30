Олег Тиньков заявил, что отказался продать свой банк «Яндексу», потому что компания предложила мало денег

Бизнесмен сказал в эфире телеканала «Дождь», что он просил 6 миллиардов 200 миллионов долларов, а вторая сторона была готова заплатить на 200 миллионов меньше. Информация о том, что «Яндекс» намерен приобрести материнскую компанию «Тинькофф-банка», появилась в сентябре. Это называли сделкой года. Но в середине октября стороны объявили о прекращении переговоров.

