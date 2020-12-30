В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли семь человек, сообщают местные СМИ

Эпицентр землетрясения был в полусотне километров к юго-востоку от столицы Загреба. Заместитель мэра города Глина Бакша Митич назвала стихийное бедствие невероятной трагедией и сказала, что в городе разрушены 90% зданий, передает ТАСС. Повреждены дома и в других городах.

