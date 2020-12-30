Джо Байден пообещал задействовать для производства вакцин закон военного времени

Он позволяет президенту повлиять на частные компании, чтобы они увеличили производство определенных товаров в целях национальной безопасности, поясняет ТАСС. Избранный президент США во время выступления в городе Уилмингтон обвинил администрацию Дональда Трампа в том, что вакцины от коронавируса в стране распределяются слишком медленно в условиях пандемии.