Глава Российского фонда прямых инвестиций ожидает введения так называемых ковид-паспортов

Кирилл Дмитриев сказал в телеэфире, что они будут обязательно использоваться в следующем году для безопасных путешествий, передает «Интерфакс». Речь идет о выдаче специальных документов тем, кто сделал прививку от коронавируса. Дмитриев при этом говорил не конкретно о России, а о международной практике в целом. Ранее на этой неделе категорически против введения подобных документов выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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