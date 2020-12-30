Глава Российского фонда прямых инвестиций ожидает введения так называемых ковид-паспортов

Кирилл Дмитриев сказал в телеэфире, что они будут обязательно использоваться в следующем году для безопасных путешествий, передает «Интерфакс». Речь идет о выдаче специальных документов тем, кто сделал прививку от коронавируса. Дмитриев при этом говорил не конкретно о России, а о международной практике в целом. Ранее на этой неделе категорически против введения подобных документов выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.