Журналист группы Bellingcat заявил, что опубликует все сведения о поездках возможных отравителей Алексея Навального

Христо Грозев, автор нашумевшего расследования, в котором утверждается, что к покушению на политика причастны сотрудники ФСБ, сказал об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву. Грозев отметил, что сделает это до конца года. Ранее в соцсетях высказывались предположения, что информация о передвижениях тех людей, которые могут быть причастны к применению химического оружия, позволила бы установить их возможных жертв.

В Кремле отрицают причастность государственных структур к отравлению Алексея Навального. В отношении политика, который продолжает восстанавливаться в Германии, Следственный комитет накануне вечером возбудил уголовное дело о мошенничестве. В СК утверждают, что Навальный растратил часть средств, которые поступили его Фонду борьбы с коррупцией в качестве пожертвований. В своем телеграмм-канале политик назвал это еще одним доказательством, что за попыткой его убить, по словам Навального, стоит Владимир Путин.