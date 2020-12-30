В Москве за сутки, по подсчетам оперативного штаба, скончалось еще 72 человека с коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в городе превысило 11100. Между тем, как следует из данных городского департамента здравоохранения, смертность в ноябре этого года выросла почти на 50% по сравнению с годом прошлым — коронавирус назвали основной или сопутствующей причиной 4,5 тысяч летальных исходов.