По делу об особо крупном мошенничестве Алексею Навальному грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф

Следователи вменяют политику присвоение половины пожертвований, которые перечислили ФБК и другим организациям. При этом накануне претензии к оппозиционеру возникли у ФСИН. Тюремное ведомство обязало его явиться в инспекцию, так как он находится на испытательном сроке по делу «Ив Роше». В противном случае служба исполнения наказаний грозила заменить условный срок на реальный.

Навальный находится в Германии на реабилитации после отравления веществом группы «Новичок». На прошлой неделе оппозиционер опубликовал запись разговора с предполагаемым отравителем из ФСБ, который фактически признался в покушении.