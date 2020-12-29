Роскосмос завершил второй год подряд без неудачных запусков

Об этом говорится в твиттере госкорпорации. Последним в уходящем году стал старт ракеты «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане – он состоялся несколько часов назад. Всего Росокосмос совершил 17 запусков в этом и 25 в прошлом годах. При этом в 2020 планировалось удвоить их количество, однако этого не произошло – отчасти помешала пандемия.