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23:01, 29 декабря 2020

Избранный президент США Джо Байден может отказаться от разработки новых ядерных вооружений

Телеканал CNN со ссылкой на представителей команды Байдена утверждает, что будущий глава Белого дома намерен пересмотреть программу ядерной модернизации и планирует сделать акцент на контроле над вооружениями. По сведениям телекомпании, Байден, вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок российско-американского договора СНВ3, чтобы затем начать с Москвой более содержательные переговоры.



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