Владимир Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предполагает создание таких медицинских учреждений на базе государственно-частного партнерства. Инициаторы поправок отмечали, что из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнут более 50 тысяч человек. Закон вступит в силу с 1 января.

Систему вытрезвителей ликвидировали в 2012 году.