Посол Великобритании в Москве заверила, что ее завтрашний визит в МИД будет плановым

Так Дебора Броннерт в разговоре с агентством Интерфакс прокомментировала информацию о том, что она была вызвана во внешнеполитическое ведомство, где будет объявлено об ответных санкциях в отношении британских подданных. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что шести высокопоставленным чиновникам запретят въезд в Россию после того, как Лондон ввел ограничения против представителей российских властей из-за отравления Алексея Навального.
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