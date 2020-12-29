Посол Великобритании в Москве заверила, что ее завтрашний визит в МИД будет плановым

Так Дебора Броннерт в разговоре с агентством Интерфакс прокомментировала информацию о том, что она была вызвана во внешнеполитическое ведомство, где будет объявлено об ответных санкциях в отношении британских подданных. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что шести высокопоставленным чиновникам запретят въезд в Россию после того, как Лондон ввел ограничения против представителей российских властей из-за отравления Алексея Навального.