В сирийском Идлибе боевики обстреляли бронетранспортер российской военной полиции

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что инцидент произошел сегодня днем на территории, подконтрольной протурецким формированиям. Атака была совершена с помощью противотанкового ракетного комплекса. Три военнослужащих получили легкие ранения. Они госпитализированы.