Участница группы Pussy Riot Мария Алехина пожаловалась на сорванную силовиками автограф-сессию

Активистка рассказала сайту «Медиазона», что полицейские пришли в московский бар «Ровесник», где она подписывала экземпляры своей книги Riot days. Сотрудники МВД перегородили вход для посетителей, сказав, что проводят проверку. Бренд одежды «Культраб», организовавший в баре благотворительное мероприятие напомнил в твиттере, что «Ровесник» уже недавно закрывали под предлогом нарушения санитарных норм.