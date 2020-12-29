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22:04, 29 декабря 2020

Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Поводом послужил пост в «Живом журнале» о смерти протоиерея Александра Агейкина от коронавируса. Теперь решение церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Протодиакон Андрей Кураев решением Епархиального церковного суда Москвы признан подлежащим «извержению из сана», поскольку он опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику протоиерея Александра Агейкина. В этом суд увидел признаки «хулы на Церковь». В решении также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола». В том посте, он был опубликован в апреле, Кураев писал, что в его памяти Агейкин останется «как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса» и раскритиковал протоиерея за отношение к эпидемии. После этого патриарх Кирилл издал указ о запрете Кураева в священнослужении. Сам Кураев на сегодняшнем заседании не присутствовал. По словам протодиакона, до этого его даже не ознакомили с обвинениями. Он подчеркнул, что ему важнее говорить по совести, а не становиться на колени и обещать не высказывать свою точку зрения.

Отметим, что в последние годы Кураев был одним из главных оппонентов представителей высшего духовенства. Он не раз выступал с публичной критикой позиции РПЦ по многим вопросам.



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