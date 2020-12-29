Бывший схиигумен Сергий арестован на 2 месяца

Его обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

Минувшей ночью силовики взяли Среднеуральский монастырь штурмом, после чего Сергия доставили в Москву. Сегодня к Басманному суду пришли его сторонники. Одна из них высказала мнение, что преследование бывшего схимонаха не имеет оснований, так как он искренне желает людям добра. Сторонница Сергия выразила надежду, что действия силовиков проверят.

Весной одного из наиболее известных священников Урала запретили в служении из-за радикальных взглядов на пандемию. Вскоре он захватил основанный им монастырь и продолжил проводить там богослужения. В октябре его отлучили от церкви.