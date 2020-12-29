Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

Следствие считает, что политик и его соратники собрали почти 600 миллионов рублей в качестве пожертвований для нужд Фонда борьбы с коррупцией и ряда других организаций, однако, больше половины суммы оппозиционер потратил на личные цели.

Эта стратегия выбрана российскими властями для того, чтобы не пускать политика в страну. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. «Это сигнал ему о том, что возвращаться не надо. Очевидно бы был выбор между разными стратегиями поведения — по принятию его здесь на родине и потом соответственно играть с ним в какие-то игры, демонстрирующие, что у нас есть оппозиционеры, или вот не пустить его сюда, потому что здесь его ждут уголовные дела и опасность повторных покушений на жизнь. Скорее всего, выбрана стратегия, конечно, тупой вариант — не пускать его сюда», — сказал политолог. По словам А.Колесникова, не существует алгоритма возвращения оппозиционера в страну и не попасть при этом в тюрьму.

Между тем, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя обвинения, напомнила в Твиттере, что политик неоднократно говорил, что после его неудавшегося отравления дело возбудят против него самого.