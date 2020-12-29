Андрей Кураев прокомментировал решение суда Московской городской епархии относительно лишения его священного сана

Дьякон Андрей Кураев прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» решение суда Московской городской епархии относительно лишения его священного сана.

«Хочу выразить искреннюю благодарность патриарху Кириллу за то, что 8 лет он себя сдерживал, потому что наши публичные расхождения обнажились еще весной 2012 года после выступления Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. И я тогда неоднократно говорил, что это не случайность, что это вопрос богословский, этический — может ли церковь от своего имени раздавать двушечки, надевать наручники на людей? Эти расхождения обозначились еще тогда, и с каждым годом они нарастали», — сказал А.Кураев.

По словам дьякона, суд поставил его перед выбором – «или право говорить «паки и паки», а к этому сводятся обязанности дьякона, или право говорить и поступать по совести». А.Кураев выбрал второе. «Попробую просто жить. В этом случае будет меньше ограничений в моей публичной деятельности. Я избавился от необходимости все время оправдывать его (Патриарха Кирилла-ЭМ) действия», сказал он.

Решение об извержении диакона А.Кураева из сана вступит в силу в случае его утверждения патриархом Кириллом.