СК возбудил против Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Следствие считает, что он собрал больше полумиллиарда рублей пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и ряда других организаций, потратив больше 350 миллионов из них на личные цели – приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе, отдыха за границей. Об этом говорится на сайте ведомства.
2020-12-29T21:20:53+03:00
2020-12-29T21:23:01+03:00
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21:20, 29 декабря 2020
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