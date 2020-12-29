СК возбудил против Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Следствие считает, что он собрал больше полумиллиарда рублей пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и ряда других организаций, потратив больше 350 миллионов из них на личные цели – приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе, отдыха за границей. Об этом говорится на сайте ведомства.