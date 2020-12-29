Крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет эксплуатацию самолетов «Боинг 737 MAX»

Как передает телеканал CBS, первый рейс из Майями в Нью-Йорк запланирован на утро по местному времени. Компания согласилась дать возможность пассажирам улететь на другом самолете, если они не чувствуют себя в безопасности.

American Airlines стала третьим авиаперевозчиком в мире, вернувшим на маршрут лайнеры 737 MAX. Запрет продержался полтора года. Компании по всему миру стали отказываться от эксплуатации воздушных судов этого типа после двух крушений в Индонезии и Эфиопии, причиной которых называли некорректную работу электроники на борту.