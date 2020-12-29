В Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Порядок формирования перечня таких ресурсов должно определить правительство. Президент Владимир Путин предложил сделать это еще в начале года, а в апреле министерство связи объявило о начале эксперимента. В список участников вошло более трехсот сайтов, в том числе, Госуслуги, официальная страница Госдумы и правительства, сервис «Яндекс» и Mail.ru, а также сайты крупнейших СМИ.
2020-12-29T21:02:38+03:00
2020-12-29T21:02:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 29 декабря 2020
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