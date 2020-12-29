«Коммерсантъ»: Россия в ближайшее время объявит о санкциях против Великобритании

Россия, как утверждает газета «Коммерсантъ», в ближайшее время объявит о санкциях против Великобритании. Это связано с ограничениями, введенными Лондоном из-за отравления Алексея Навального. Источники издания утверждают, что на завтра МИД вызвал посла Соединенного королевства Дебору Броннерт. Ей объявят о расширении списка британских подданных, которым запрещен въезд в страну. Под ограничения попадут шесть высокопоставленных чиновников, связанных с военно-химической программой.
2020-12-29T21:02:06+03:00
2020-12-29T21:02:06+03:00
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21:02, 29 декабря 2020
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