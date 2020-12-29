Для помощи военным и спасателям все желающие едут разгребать завалы в хорватском городе Петриня после землетрясения

Военные разбирают завалы в хорватском городе Петриня, пострадавшем от землетрясения. Для помощи военным и спасателям туда съезжаются люди из других регионов, для чего власти отменили запрет на перемещение. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница Загреба Светлана Салаита.

По ее словам, сегодня сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. «Это сильное и разрушительное землетрясение, что было ощутимо в Загребе. Это было сильнее, чем весной. В Загребе сильно ничего не пострадало, но в Петриня очень сильные разрушения. Туда со всей Хорватии направили всю помощь, войска там уже находятся. Сегодня открывается локдаун, автобаны бесплатные открылись, чтобы желающие могли поехать туда на помощь», — рассказала она.

Есть пострадавшие и раненые, добавила С.Салаита, и неизвестно, сколько людей находится заваленные под зданиями.

Местные жители сравнивают землетрясение и его последствия с событиями войны в стране в 90-е годы, добавила Светлана Салаита.