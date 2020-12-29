Суд вернул протокол на директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган

Пресс-секретарь организации Ксения Бабич рассказала сайту «МБХ медиа», что в материалах дела нашли некие недочеты. При этом Коган вызвали в полицию на завтра. Сегодня сотрудники МВД пришли домой к правозащитнице и сказали, что она подозревается в нарушении правил пребывания иностранцев в России. Гражданка США прожила здесь 11 лет, вышла замуж и родила двух детей, однако, ей отказали в получении российского паспорта. Коган обратилась в ЕСПЧ, который приостановил ее высылку из России.