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20:03, 29 декабря 2020

Пожилым москвичам и студентам, сделавшим прививку от коронавируса, вернут льготный проезд

Мэр Сергей Собянин пообещал, что социальную карту разблокируют через две недели после того, как гражданин получит второй компонент вакцины. Градоначальник призвал не откладывать вакцинацию, отметив, что ее можно сделать и на новогодние праздники. Прививочные пункты не будут работать только 31 декабря и 1 января.

На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, московским школьникам продлили каникулы на одну неделю.

Москва находится на наивысшем уровне заболеваемости за весь период пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



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