Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на 2 месяца

Ему предъявлено обвинение по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Фигурант дела был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву.

Основатель монастыря оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповеди, что коронавирус – это псевдопандемия, а россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны». Церковный суд лишил его сана, но Сергий продолжил проводить богослужения, в связи с чем его отлучили от церкви.