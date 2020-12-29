Епархиальный суд решил лишить сана протодиакона Андрея Кураева

Как сообщается на сайте Московской городской епархии, суд нашел в его заявлениях признаки хулы на церковь. Речь идет о публикации Кураева на сайте «Живой Журнал». В апреле, после смерти протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося от коронавируса, настоятель Елоховского собора, написал, что в его памяти Агейкин останется «как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере VIP-сервиса». Протодиакон также критиковал умершего за его отношение к эпидемии.

Решение о лишении сана еще должен утвердить патриарх Кирилл.