Театр «Содружество актеров Таганки» возглавила Ирина Апексимова

Экс-руководитель Наталья Альшевская приняла решение остаться заведующей труппой, — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры. По словам Апексимовой, решение властей позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. Она отметила, что планы на сезон уже утверждены и оба театра работают.
2020-12-29T19:34:44+03:00
2020-12-29T19:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 29 декабря 2020
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