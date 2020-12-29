Театр «Содружество актеров Таганки» возглавила Ирина Апексимова

Экс-руководитель Наталья Альшевская приняла решение остаться заведующей труппой, — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры. По словам Апексимовой, решение властей позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. Она отметила, что планы на сезон уже утверждены и оба театра работают.