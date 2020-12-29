Москва, по оценкам городских властей, проходит пик заболеваемости коронавирусом

Сергей Собянин в эфире «Первого канала» сказал, что в данный момент на амбулаторном и стационарном лечении находятся порядка 130 тысяч человек. Ранее департамент здравоохранения столицы сообщил, что в ноябре этого года, по сравнению с прошлым, смертность увеличилась почти на 50%. На этом фоне учащимся московских школ на неделю продлили каникулы.