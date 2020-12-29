Москва, по оценкам городских властей, проходит пик заболеваемости коронавирусом

Сергей Собянин в эфире «Первого канала» сказал, что в данный момент на амбулаторном и стационарном лечении находятся порядка 130 тысяч человек. Ранее департамент здравоохранения столицы сообщил, что в ноябре этого года, по сравнению с прошлым, смертность увеличилась почти на 50%. На этом фоне учащимся московских школ на неделю продлили каникулы.
2020-12-29T19:33:04+03:00
2020-12-29T19:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 29 декабря 2020
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